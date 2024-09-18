Turkcell ve TRT'den Yeni Dijital Spor Kanalları - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell ve TRT'den Yeni Dijital Spor Kanalları

Turkcell ve TRT\'den Yeni Dijital Spor Kanalları

Turkcell'in TV+ platformu ve TRT'nin tabii'si, 3 yıllık anlaşmayla iki yeni spor kanalı açıyor.

18.09.2024 15:49
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Turkcell'in dijital TV platformu TV+ ve TRT'nin dijital platformu tabii'nin imza attığı 3 yıllık anlaşmayla spor ve eğlence kategorisinde 2 yeni kanal yayın hayatına başlıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yeni kanallar, "tabii spor" ve "tabii tv" isimleriyle izleyiciyle buluşacak.

Anlaşmayla TV+ kullanıcıları, tabii spor kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin seçili maçlarını ve tabii televizyon kanalında ise seçili tabii orijinal dizilerini ve TRT arşivinden içerikleri izleyebilecek.

Her iki kanal da ilk aşamada sadece TV+ ve tabii platformlarında premium abonelere sunulacak. Sporseverler için içerikler sunacak tabii spor, TV+'ta 75 numaralı kanalda izleyicilerle buluşacak.

Kanal, her maç gününde Avrupa kupalarından bir yabancı maçı TV+ ve tabii platformlarına özel olarak canlı yayınlayacak. Avrupa Ligi'nde oynayan Türk takımların maçları ise TRT 1 ve TRT Spor'da yer almaya devam edecek.

"Dijital yayıncılık alanında fark yaratmayı vazife edindik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, altyapıları ve servisleriyle 30 yıldır Türkiye'ye değer kattıklarını belirterek, dijital platform yayıncılığı alanında sundukları TV+'ın da lider bir konuma yerleşmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti

Kullanıcıların beklentilerini göz önüne alıp yeni kanal ve içeriklerle TV+'ı büyütmeye devam edtiklerine işaret eden Akgüç, "Ülkemizde sporun ve özellikle futbolun ne kadar çok sevildiğini biliyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz içeriklerimizi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin seçili maçları başta olmak üzere spor ve eğlence kategorilerinde birçok yeni içerikle zenginleştiriyoruz. TRT'ye, tabii platformuna ve işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol da ortaklığın hem gurur hem de heyecan verdiğini vurgulayarak, kuruldukları ilk günden bu yana dijital yayıncılık alanında fark yaratmayı, Türk dizi sektörüne yepyeni bir soluk getirmeyi ve nitelikli, özgün ve yerli içerikleri her yaş grubundan seyirciyle buluşturmayı kendilerine vazife edindiklerini kaydetti.

Avrupa maçlarının tümünü yayınlayan tek dijital platform olarak spor yayıncılığında yeni bir dönemi başlattıklarına işaret eden Varol, "Bu ortaklığın, dijital yayıncılık dünyasında yeni kapılar açacağına ve izleyicilere daha zengin ve daha kaliteli içerikler sunulmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. TV+ ile işbirliğimizin hem sektörümüze hem de izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş bildirdi.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Teknoloji, Konferans, Turkcell, Ekonomi, Medya, Spor, Trt, Son Dakika

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