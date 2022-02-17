Türkeli Limanı'nda temizleme çalışması

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Türkeli Limanı'ndaki kumların tahliyesi için çalışma yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı deniz dibi tarama gemisinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkeli İlçe Limanı'nda oluşan milin limandan temizlenmesi ve gemilerin rahat bir şekilde limana yanaşmaları için kasım ayında ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı deniz dibi tarama gemisi, çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı deniz dibi tarama gemisinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, liman temizleme faaliyetinde bulunan gemi mürettebatından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Yılmaz, limanın temizlenmesi neticesinde ekonomik anlamda ilçeye katkı sağlayan Türkeli Limanı'nda şuana kadar 49 bin metreküp dip balçık temizlendiğini, 150 bin metreküp dip balçığın da temizlenmesine devam edildiğini bildirdi. - SİNOP