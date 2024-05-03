Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1.6 milyar dolar gelir elde etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1.6 milyar dolar gelir elde etti

Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1.6 milyar dolar gelir elde etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, Türkiye 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar gelir sağladı. Bu dönemde 213 bin 338 ton fındık ihraç edildi ve geçen sezonun aynı dönemine göre gelir artışı yaşandı.

03.05.2024 17:37
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Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 8 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Nisan 2024'te yurt dışına 1 milyar 591 milyon 745 bin 456 dolar karşılığında 213 bin 338 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 220 bin 466 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 316 milyon 179 bin 769 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1.6 milyar dolar gelir elde etti - Son Dakika

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