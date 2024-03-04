Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun altı aylık döneminde 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan altı aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 1 Ağustos 2023-29 Şubat 2024 döneminde yurt dışına 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar karşılığında 167 bin 649 ton fındık satıldığı belirtilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 117 bin 5 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 35 milyon 884 bin 929 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 1 milyar 212 milyon 662 bin 624 dolar gelir elde etti - Son Dakika
Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve iki halkın da dostane ilişkiler içinde bulunduğunu söyledi. Ivanovic, Türkiye ile olan ilişkilerin sadece siyasi değil, kültür, turizm ve diğer alanlarda da mükemmel işbirliği içerisinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki olumlu ve dostane yaklaşımını takdir ettiklerini belirtti ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile kamulaştırmanın yapılmasının ardından Buldan'ın Gölbaşı Mahallesine gelecek olan doğalgaz boru hattı çalışmaları başladı.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Deprem bölgesi Malatya'da, kentin en önemli gelir kaynağı olan kayısıda ağaçların yaklaşık iki hafta erken tomurcuklanması çiftçileri tedirgin ederken, yetkililer don ve benzeri zirai olaylara karşı tarım sigortası uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama dönemi erken başladı ve çiftçiler riskli bir yıl geçireceklerini belirtti. Kayısı üreticilerine tarım sigortası yapmaları tavsiye edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında Bilecik'te bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite öğretim görevlileri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Teknik komite, 2025-2027 yılları için tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Yüzde 65'i tamamlanan tünelin 2025'te ulaşıma açılacağını kaydeden Başkan Soyer, 'Çok titiz bir çalışma yapılıyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak 2,3 milyar liralık çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor' dedi.
Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?