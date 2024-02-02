 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, 2024'e rekorla başladı: En yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye, 2024'e rekorla başladı: En yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye, 2024\'e rekorla başladı: En yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başardığını ve 2024'e de rekorla başladığını açıkladı. Türkiye, ocak ayında 20 milyar 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek en yüksek ocak ayı ihracatını elde etti.

02.02.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı ihracatını artıda kapatmayı başaran Türkiye'nin 2024'e de rekorla başladığını belirterek 20 milyar 28 milyon dolarla en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ömer Bolat, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 2024'e rekorla başladı: En yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:17:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, 2024'e rekorla başladı: En yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement