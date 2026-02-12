Türkiye 2025\'te 368 Milyon Dolar Tohum İhracatı Yapacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında 368 milyon dolar tohum ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı itibarıyla; 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz" ifadelerini kullandı.