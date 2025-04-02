Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu Yeniden Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun 6 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup, Avrupa Birliği'nde ekonomik bütünleşme, Türkiye'nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA