Türkiye-AB Ekonomik Entegrasyonu Vurgulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Avrupa Birliği (AB) ile tam bir ekonomik entegrasyon içinde olduğunu belirtti.

Bolat, Brüksel'de temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Brüksel'de dün başlayan temaslarında 10'a yakın önemli görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, "Buraya gelmekteki amacımız, Türkiye-AB ilişkilerini Komisyon nezdinde, Avrupa Parlamentosu (AP) nezdinde, STK'ler, iş dünyası nezdinde ve basın nezdinde yenilemek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve kritik konularda ülkemizin görüşlerini muhataplarımızla paylaşmak ve ilişkileri rayında götürmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye ve AB açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ve AB'nin siyasi, uluslararası siyaset, sosyal, enerji, savunma, ekonomi, ticaret ve ulaştırma gibi birçok alanda çok boyutlu bir ilişkiler zincirine sahip olduğunu vurgulayan Bolat, "bağlantısallıktan enerji koridorlarına, arz tedarik zincirlerinden karşılıklı ticarete, ulaştırma alanından turizme ve tabi ki siyasi ilişkilere varıncaya kadar gerçekten çok boyutlu bir ilişkiler yumağı, genel siyaset ve savunma alanında son derece olumlu, yapıcı bir diyalog söz konusu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik entegrasyondan hem AB, hem Türkiye istifade ediyor"

Bolat, aynı şekilde 30 yıl önce başlayan Gümrük Birliği'nin getirdiği imkanlar sayesinde Türkiye ve AB'nin başta sanayi ve hizmetler sektörleri olmak üzere hem yatırımlar boyutuyla karşılıklı olarak hem de ticaret boyutuyla karşılıklı olarak yüksek düzeyli bir ekonomik entegrasyon içinde olduğunu dile getirdi.

Bundan hem AB'nin, hem de Türkiye'nin istifade ettiğini anımsatan Bolat, "Dünya ekonomisi ve ticaretinin içinde bulunduğu çetin ve zor şartlar noktasında AB içinde özellikle ithalat noktasında ve ekonomik büyüme noktasında ciddi bir endişe var. Bu kaygılar, endişeler karşısında önemli arayışlar içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, bu arayış çerçevesinde AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası'nın 4 Mart 2026 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edildiğini aktararak, AB'nin yasama mevzuatı çerçevesinde bu konuda AP ve AB Konseyi'nin de bir karar alacağını, yasanın daha sonra nihai halini alarak uygulamaya gireceğini kaydetti.

Yasanın ilk taslağında son derece sınırlayıcı bir nitelik bulunduğunu dile getiren Bolat, "AB sanayi, 27 AB ülkesinin sanayilerinden ibaretti. 27 ülkenin dışarısına karşı biz tedbirler alabiliriz, alma hürriyetimiz vardır yaklaşımı bulunuyordu." dedi.

"Ekonomik entegrasyon Türkiye'yi AB ekonomik alanının bir üyesi konumuna getirmiştir"

Türkiye'de bu alanda çok yoğun gayretler sarf edilmesinin ardından AB Komisyonu'nun Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının da "Made in Europe"a dahil edildiğini ve "Made with Europe"a doğru bir evrilme gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Bolat, diğer taraftan yasa taslağının otomotiv sektörü ve karbonsuzlaşma konusunda AB üyeleri içinde önemli mali teşvikler gibi başlıklar arasında ve kamu alanlarında da bazı engellemeler ve sınırlayıcı hükümler bulunduğuna dikkati çekti.

Söz konusu kısıtlayıcı hükümlerin kabul edilebilir bir tablo olmadığına işaret eden Bolat, bu çerçevede yoğun bir diplomasi trafiği yürütülerek Türkiye'nin tutumunun aktarıldığını bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin AB'nin resmi olarak üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde AB'yle tam bir ekonomik entegrasyon içinde olduğunu belirterek, "Ekonomik entegrasyon Türkiye'yi AB ekonomik alanının bir üyesi konumuna getirmiştir. Tedarik zincirleri noktasında artık uluslararası ekonomide ve ticarette öylesine girift bir yapı vardır ki bir ürün meydana geldiğinde içindeki parçalar çok sayıda ülkelerde, şirketlerde, farklı yerlerde üretilip birleştirilmektedir." diye konuştu.