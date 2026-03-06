Türkiye-AB Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
Türkiye-AB Ticaret Görüşmeleri

06.03.2026 19:10
Bakan Bolat, AB ile Sanayi Hızlandırma Yasası taslağını görüştü, entegrasyonu derinleştirme taahhüdü verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bolat, yazılı açıklamasında, Kos ile yapıcı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmenin, Kos ile geçen ay gerçekleştirdikleri verimli istişarelerin devamı niteliğinde olduğunu belirten Bolat, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bolat, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, "Ülkemizin beklentileri çerçevesinde taslak mevzuatta Gümrük Birliği entegrasyonunun özel konumunun yer almış olmasından duyulan memnuniyeti ifade ettik. Ülkemiz üreticilerinin AB ülkelerinde taslak mevzuat kapsamındaki kamu alımlarına katılımına ve sübvansiyonlardan istifade etmelerine yönelik şartlar ve bu alanda atılabilecek adımları gözden geçirdik. Aynı zamanda, taslak mevzuat bağlamında geliştirilebilecek hususlara yönelik istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"AB ile ikili entegrasyonumuzu derinleştirmeye devam edeceğiz "

Kos ile Türkiye ve AB arasındaki ticaret ve ekonomik entegrasyonun geliştirilmesine yönelik olarak ilerleyen dönemde bağlantısallık alanında atılabilecek kapsamlı adımlar üzerinde çalışmaları sürdürmek için mutabık kaldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Benzer şekilde, Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sayın Maros Sefcovic ile çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı bağlamında 'Made in EU' tartışmalarında, Gümrük Birliği'nin konumu, izlenmesi öngörülen uygulama yaklaşımları, ülkemizin AB üyesi ülkelerde kamu alımları alanında tabi olabileceği şartlar, ve bu alanda yürütülebilecek işbirliği çalışmalarını detaylı şekilde ele aldık. Özellikle Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nu kurmuş olduğumuz 2024 yılından itibaren, sayısız toplantılar ve müzakerelerle, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin ilerletilmesi noktasındaki kararlı çalışmalar ve güçlü işbirliğinin meyvelerini vermeye başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

AB ile ülkemiz arasında 30 yılını geride bırakan Gümrük Birliği çerçevesinde 233 milyar doları aşan dengeli ikili ticaretimizin de gösterdiği üzere Türkiye, üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve lojistik konumuyla Avrupa değer zincirlerinin kritik bir parçası haline gelmiştir. Bu entegrasyonun küresel ekonomi ve ticaretin içerisinde bulunduğu açmazlar karşısında taraflara sağladığı fayda her iki tarafça da teyit edilmektedir. Bu bağlamda, AB ile ekonomik ve ticari başlıklarda yürüttüğümüz yakın istişarelerde, ikili entegrasyonumuzu derinleştirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

