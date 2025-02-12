Türkiye, Avrupa'nın Alüminyum Üssü Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Avrupa'nın Alüminyum Üssü Oluyor

Alüminyum sektörü, yatırımlarla Türkiye'yi Avrupa'nın üretim merkezi haline getiriyor.

12.02.2025 11:49
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Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, sektörde yapılan teknoloji ve kapasite yatırımlarıyla Türkiye'nin "Avrupa'nın alüminyum üretim üssü" haline geldiğini ve ihracatta büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Aynı zamanda Bursa'da 50 yıldır faaliyette bulunan ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Yeşilova Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali İhsan Yeşilova, AA muhabirine, alüminyum endüstrisinin Türkiye'deki durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Geçen yılın son çeyreğinde sektörde hem teknoloji hem de kapasite yatırımları yapıldığına değinen Yeşilova, "Bu yatırımlar sonucunda ülkemiz, Avrupa'nın alüminyum üretim üssü konumuna ulaştı ve çok ciddi ihracat yapar konuma geldi." dedi.

Yeşilova, Türkiye'nin önemli bir sektörü olan alüminyum endüstrisinin ciddi ihracat gelirleri de elde ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılında da bu durum devam etti. 2023'ün son çeyreğinden itibaren hem global çapta hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bir durağanlık başlamıştı. Bu durum 2024 yılının başlarında daha da hissedilmeye başladı ancak çok şükür yılın ikinci çeyreğinden itibaren sektör biraz hareketlendi ve 2024 yılını da hemen hemen 2023 gibi kapatmayı başardık. 2024'te önceki yıla göre yüzde 4 seviyelerinde bir büyüme gerçekleşti sektörde. Yaşanan zorluklara ve ciddi sıkıntılara rağmen miktarsal olarak büyüme elde edildi."

Geçen yıl 5,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Sektörde çok ciddi fiyat rekabetinin yaşandığına dikkati çeken Yeşilova, bu rekabetin gelirlere yansıdığını da anlattı.

Bu durumun yansıması olarak gelir bazında 2024'te yüzde 3-4 seviyelerinde bir düşüş yaşandığını dile getiren Yeşilova, "Geçen yıl ihracat gelirlerimiz 5,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti fakat Türkiye (alüminyumda) ham madde olarak yurt dışına bağlı. Ham maddenin yüzde 95'ini ithal ediyoruz. İthalatla beraber 10 milyar dolar seviyelerinde ticaret hacmine ulaşan bir sektörden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilova, sektörün ciddi bir kapasiteye sahip olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye sektörde, ihtiyacının 3 ya da 4 katı bir kurulu kapasiteye sahip. Bu kapasite tamamen ihracatla ayakta duruyor. Bu ihracatın da yüzde 60-65'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Avrupa Birliği 3 yıl önce Çin'e anti-damping vergisi uyguladı. Bu uygulamadan sonra Türkiye, şu anda Avrupa Birliğinin en büyük ihracatçı ülkesi konumuna ulaştı."

Sektörün bu yılı da 2024'e paralel şekilde tamamlayacağını tahmin ettiğini belirten Yeşilova, ayrıca TALSAD olarak bu yıl önemli çalışmaları da hayata geçireceklerini vurguladı.

Yeşilova, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında alüminyum sektörünün öncelikli sektörler arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu konuda çalışmaların yavaş yavaş başladığına ve sınırda karbon vergisinin 2026 yılından itibaren devreye gireceğine değinen Yeşilova, şunları kaydetti:

"Şu anda çok büyük oranda sektörümüzdeki firmalar, 2026'da devreye girecek olan sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasına hazırlanma çalışmaları yapıyor. Bu çok önemli bir konu. Henüz sistem tam olarak oturmadı. Bundan Avrupa Birliği ülkeleri de muzdarip. Onlar da bunun biraz ertelenmesi yönünde çalışmalar yapmak istiyorlar çünkü sektördeki, ekonomilerdeki durgunluk, bir de bu tür ilave çalışmaların gelmesi onlar tarafından da çok istenmiyor ama böyle bir gerçek var. Şu anda biz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra 2025 yılında, derneğimizin en büyük organizasyonlarından biri olan ve her iki yılda bir düzenlediğimiz, alüminyum sektörünü ve akademik dünyayı aynı platformda buluşturacak olan 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nu gerçekleştireceğiz. Endüstriye yön veren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uluslararası bir ortamda paylaşılmasını sağlayan bu etkinlik, Türkiye'nin global alüminyum sektöründeki konumunu güçlendirmeyi ve geleceğe dair bir vizyon oluşturmayı hedefliyor. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek bu organizasyona yönelik heyecanlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, Avrupa'nın Alüminyum Üssü Oluyor - Son Dakika

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