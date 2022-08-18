Devrekani Belediyesine hibe edilen kamyon hizmete alındı - Son Dakika
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Devrekani Belediyesine hibe edilen kamyon hizmete alındı

18.08.2022 14:39
Devrekani Belediyesine hibe edilen kamyon hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devrekani Belediyesine 1 adet kar bıçaklı damperli kamyon hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devrekani Belediyesine 1 adet kar bıçaklı damperli kamyon hibe edildi. Hibe edilen kamyon ilçeye getirilerek hizmete alındı.

Devrekani Belediye Başkanlığının araç filosuna Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yeni bir kamyon aracı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildi. Hibe edilen kamyon, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç tarafından teslim alınarak ilçeye getirildi. İlçede hizmete alınan kamyondan Devrekani Belediyesi'nin de öz imkanlarıyla 1 adet daha sipariş verdiği belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Türk Belediyeler Birliği tarafından Devrekani Belediyesine hibe olarak kar bıçaklı damperli kamyon kazandırdık. Bizim girişimlerimiz sonucu vekillerimizin ve partimizin desteklerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatıyla bu araç hibe olarak belediyemize kazandırıldı. Aracımız Devrekani Belediyesi adına hazırlandı ve bizlerde teslim aldık. Herhangi bir ücret ödemedik. 25 ton ve 330 beygirlik damperli kamyon. Kendi imkanlarımızla almak için bir tane daha sipariş verdik. Bir tane daha damperli kamyon satın alacağız. Bu kamyonu Devrekani Belediyemizin öz kaynağı ile satın alacağız. Devlet Malzeme Ofisine siparişini geçtik. Kamyonun Kasım ayı gibi belediyemize teslim edilmesi bekleniyor. Devlet Malzeme Ofisi tarafından sözleşmesi yapıldı. Damperli kamyonun anlaşmaları da yapıldı, Kasım ayında inşallah belediyemize kazandırarak 1 yıl içerisinde iki tane damperli kamyonu belediyemiz araç parkına kazandırmış oluyoruz" dedi.

Başkan Altıkulaç, aracın Devrekani Belediyesine kazandırılmasında dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Türk Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile birlikte partisinin il ve ilçe temsilcilerine teşekkür etti. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Devrekani, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devrekani Belediyesine hibe edilen kamyon hizmete alındı - Son Dakika

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