Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Bir İyilik Olsun'a katıldı - Son Dakika
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Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Bir İyilik Olsun'a katıldı

08.04.2022 11:51
Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Bir İyilik Olsun'a katıldı

GittiGidiyor'un kar amacı gütmeden, Açık Açık platformu iş birliğiyle gerçekleştirdiği Bir İyilik Olsun projesine Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın "Çağdaş Yaşam İçin" mağazası da katıldı.

GittiGidiyor'un kar amacı gütmeden, Açık Açık platformu iş birliğiyle gerçekleştirdiği Bir İyilik Olsun projesine Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın "Çağdaş Yaşam İçin" mağazası da katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk online pazar yeri GittiGidiyor, sosyal fayda sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Bir İyilik Olsun projesiyle sivil toplum kuruluşlarının mağazalarını kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

"Sepetinizde Bir İyilik Olsun" sloganıyla yola çıkan ve toplamda 13 STK mağazasına ulaşan proje kapsamında kullanıcılar artık Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın ürünlerine Bir İyilik Olsun üzerinden erişim sağlayabiliyor.

Bir İyilik Olsun'da yer alan "Çağdaş Yaşam İçin" mağazasında vakıf dostu sanatçılar, destekçi öğrenciler ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan çanta, kupa ve magnet gibi pek çok ürün kullanıcılarla buluşuyor.

Mağazada satılan ürünlerden edilen gelir derneğin eğitimde fırsat eşitsizliğine yönelik çalışmalarında ve bu konuda farkındalığı artırma faaliyetlerinde kullanılacak.

"İyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor CMO'su Feyza Dereli Fedar, GittiGidiyor olarak iyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inandıklarını ve bu inançla çalışmalar geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağışçıları şeffaf dernek ve vakıflarla buluşturan Açık Açık platformuyla güçlerimizi birleştirip 2020 yılında 'Bir İyilik Olsun' projesini başlattık. Bu projeyle GittiGidiyor çatısı altında bir araya getirdiğimiz STK'ların hızlı ve kolay bir şekilde çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza, sizin de alışveriş sepetinizde 'Bir İyilik Olsun' diyerek STK'lara kaynak yaratılmasını desteklediğimiz projemize Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nı da dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip tüm STK'ları 'Bir İyilik Olsun' ekosistemine katmaya devam ederek iyiliğin paylaşılmasına destek olacağız."

Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı Mütevelli Kurul Üyesi Reyhan Eryılmaz, Çağdaş Yaşam İçin mağazasıyla projede yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Eryılmaz, "Mağazamızdaki ürün sayımızı ilerleyen dönemde artırarak GittiGidiyor kullanıcılarıyla buluşturmayı planlıyoruz. Böylece buradan elde edilen gelirle daha fazla öğrencinin eğitimine katkı sağlamayı ve eğitimde fırsat eşitliğine dayalı farkındalık çalışmalarımıza kaynak oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Bir İyilik Olsun projesi kapsamında platformda, Bilim Kahramanları Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayata Destek Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Vakfı, İyi Kalpler Dükkanı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, SosyalBen Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Tohum Otizm Vakfı, Tuana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Yeşilay ve yeni eklenen Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı yer alıyor.

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Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Bir İyilik Olsun'a katıldı - Son Dakika


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