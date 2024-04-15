TCMB'nin 92. hesap dönemine ait 2023 bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etti. Dudak uçuklatan zarar KKM ödemelerinden kaynaklanıyor.
Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.
TCMB'nin bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek. Genel kurulda 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gündemi de bulunuyor.
TCMB, KKM kaynaklı oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarımı yapmayacak.
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu - Son Dakika
Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
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