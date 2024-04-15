Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu

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Resmi Gazete'de yayımlanan bilançoya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen yıl 818,2 milyar TL zarar etti. Rekor zararın KKM ödemelerinden kaynaklandığı görüldü. 2022 yılında 72 milyar TL kar açıklayan Merkez Bankası'nın açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleştireceği öğrenildi.

15.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:35
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TCMB'nin 92. hesap dönemine ait 2023 bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar etti. Dudak uçuklatan zarar KKM ödemelerinden kaynaklanıyor.

2022 YILINDA 72 MİLYAR TL KAR AÇIKLANMIŞTI

Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş "diğer" kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı. Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL

GENEL KURUL 30 NİSAN'DA

TCMB'nin bugün açıkladığı bilançoya ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını ise 30 Nisan'da Ankara'da gerçekleşecek. Genel kurulda 2023 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması gündemi de bulunuyor.

TCMB, KKM kaynaklı oluşan belirgin zarar nedeniyle 2023 dönemine ilişkin Hazine'ye kâr payı aktarımı yapmayacak.

Merkez Bankası 2023\'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu

Merkez Bankası, Gündem, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 2023'te 818,2 milyar TL zarar etti! Bilançoya KKM ödemeleri damga vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (34)

  • Sivet Ok: Bir yılda nasıl 818 milyar zarar edilir? Bu kime nasıl açıklanır? Önceki yıl karı 72 milyar onu da ilave edersek 900 milyar zarar bu ne demek dalga mı geçiliyor. Sorumlular mahkeme önünde 85 milyona hesap vermeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalı. Milletin geleceğiyle oynamak böyle geçiştirilemez. Onca pahalılığa rağmen 900 milyar zarar o da açıklanan açıklanmayan görün ki kaç milyar zarar daha var. 2376 14 Yanıtla
  • serdar bob: 40 yaşındaki adamı emekli edersen böyle olur işte 168 406 Yanıtla Serkan Basar: sen dere dibinde eşek otlatırken adam fabrikada ter akıtıyordu ama bunuda düşün bi :) 303 73 Ahmet Ateş: 40 yaşında adamın yatırdığı pirim karşılığı şuanda 30 bin TL civarı avantaya para almıyor bu kafa yapısıyla millete yapılan az bile. 137 20 Borsa Gündem: Zoruna mı gitti. Yoksa sen ucundan mı kaçırdın. Memura 8.077 TL ettirmedi? İşçiye ikramiyeler ettirmedi? EYT üç beş emekli ettirdi. Yazık 110 13 Suleyman özdemir: Serdar tırollügu bırak reisin cay atıyo git onu ic rahatlarsin senin aklın ermez böyle seylere 61 12
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