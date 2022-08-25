TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı - Son Dakika
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TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı

25.08.2022 10:43
TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 1,5 puan azalarak yüzde 76,7, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine indi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından 'İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak, imalat sanayi kapasite kullanım oranları değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde tespit edildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Cumhuriyet, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı - Son Dakika
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