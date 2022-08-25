TCMB: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1,5 puan azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 1,5 puan azalarak yüzde 76,7, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine indi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ağustos ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1754 iş yeri tarafından 'İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak, imalat sanayi kapasite kullanım oranları değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde tespit edildi.