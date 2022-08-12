Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu

12.08.2022 10:40

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu dolar ve Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi belli oldu. Buna göre doların 19,65, Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın ise yüzde 70,6 olması bekleniyor.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57'ye geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 69,94'ten yüzde 70,6'ya çıktı.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 40,23'ten yüzde 41,99'a, 24 ay sonrası için de yüzde 24,27'den 24,35'e yükseldi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 19,65 TL

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,65 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 20,92'den 22,03'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.

GELECEK YIL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,8'DE SABİT KALDI

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi ise yüzde 70,6 oldu - Son Dakika
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