Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı konut fiyat endeksinde yer alan bilgilerde Temmuz ayında bir önceki yıla göre konut fiyatları 173,79 artış kaydetti.
Türkiye'de yeni konutlar fiyat endeksi yüzde 172,8'lik bir artış sağlarken, yeni olmayan konut fiyat endeksleri yüzde 174,6 artış gösterdi. Türkiye'de ortalama metrekare birim fiyatı 13 bin 936 TL'ye kadar çıktı.
İstanbul konut fiyat artışında yine diğer illeri geride bıraktı. Fiyatlar, Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 200,1 artış yaşadı. İstanbul'da ortalama metrekare birim fiyatı İstanbul'da 22 bin 590 TL oldu.
Ankara'da aynı dönemde konut fiyatları yüzde 181 artarken İzmir'de ise yüzde 162,2 yükseldi. Ankara'da metrekare birim fiyatı 9 bin 945 TL'ye, İzmir'de ise 16 bin 231 TL'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Temmuz ayı konut fiyat endeksi yayınlandı: Konut fiyatları, yıllık yüzde 173,8 artarak rekor kırdı - Son Dakika