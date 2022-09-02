Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu

02.09.2022 14:45
Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 665 milyon dolar azalışla 70 milyar 823 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ağustos'ta 71 milyar 488 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 603 milyon dolar azalışla 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
05.08.202240.86867.769108.637
12.08.202241.17772.560113.738
19.08.202240.76271.488112.250
26.08.202240.82470.823111.647

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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