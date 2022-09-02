Merkez Bankası rezervleri 111,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 665 milyon dolar azalışla 70 milyar 823 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ağustos'ta 71 milyar 488 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 603 milyon dolar azalışla 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 05.08.2022 40.868 67.769 108.637 12.08.2022 41.177 72.560 113.738 19.08.2022 40.762 71.488 112.250 26.08.2022 40.824 70.823 111.647

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