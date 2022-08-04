Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|03.06.2022
|41.280
|61.460
|102.741
|10.06.2022
|41.725
|60.788
|102.513
|17.06.2022
|41.580
|59.449
|101.028
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|01.07.2022
|41.154
|59.789
|100.942
|08.07.2022
|39.784
|58.867
|98.651
|14.07.2022
|39.409
|59.955
|99.365
|22.07.2022
|38.611
|59.711
|98.323
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
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