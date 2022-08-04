Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu

04.08.2022 14:52
Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942
08.07.202239.78458.86798.651
14.07.202239.40959.95599.365
22.07.202238.61159.71198.323
29.07.202240.16361.101101.263

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolar oldu - Son Dakika

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