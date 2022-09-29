Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 2,75 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika
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Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 2,75 Milyar Dolar Azaldı

29.09.2022 16:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilere göre; bir önceki hafta 213 milyar 169,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 23 Eylül ile sona eren haftada 210 milyar 417,40 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilere göre; bir önceki hafta 213 milyar 169,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 23 Eylül ile sona eren haftada 210 milyar 417,40 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatına ilişkin haftalık verileri bugün açıkladı. Merkez Bankası'nın verileri şöyle:

"Bir önceki hafta 213 milyar 169,5 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 23 Eylül ile sona eren haftada 210 milyar 417,40 milyon dolara geldi. Böylece döviz mevduatı, 2,75 milyar dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı, 1 milyar 51 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 161 milyon dolar ve tüzel kişilerin döviz mevduatları 890 milyon dolar düşüş gösterdi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 6,90 milyon dolar azalarak 127 milyar 521,30 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 745,20 milyon dolar azalarak 82 milyar 896,20 milyon dolar oldu."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 2,75 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tcmb: Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı 2,75 Milyar Dolar Azaldı - Son Dakika
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