Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro - Son Dakika
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Milli Takım'ın Belçika 11'i şekillendi! İşte sahaya çıkması beklenen kadro

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan ay-yıldızlıların kritik mücadelede sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şekillendi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü sınavında Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle:

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Zeki Çelik, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

BELÇİKA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Belçika'nın mücadeleye şu 11'le başlaması bekleniyor:

Lammens, Seys, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.

TÜRKİYE İLK PUANLARININ PEŞİNDE

A Milli Takım, grupta çıktığı ilk iki karşılaşmadan puan çıkaramadı. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Türkiye ise henüz puanla tanışamadı. Belçika ilk karşılaşmasında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup ederken, ikinci maçında sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetti.

ORKUN KÖKÇÜ KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Belçika karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan mücadelenin ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun'un kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN CEZASI BİTTİ

Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle İtalya maçında forma giyemeyen Uğurcan Çakır'ın cezası sona erdi. Milli kaleci, Belçika karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.

12. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Türkiye ile Belçika tarihlerinde 12. kez karşılaşacak. Geride kalan 11 mücadelede iki takım da 3'er galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Türkiye 17, Belçika ise 18 gol kaydetti. İki ülke arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de oynandı ve mücadele 1-1 sona erdi.

MİLLİ TAKIM 657. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 657. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 656 karşılaşmada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 245 yenilgi aldı. Türkiye bu maçlarda 907 gol atarken, kalesinde 937 gol gördü.

A Milli Futbol TakımıMilli TakımBelçikaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    BELCIKA 3 VEYA 4 TÜRKIYE 0000 bu takimda Baris, Zeki Ferdi Kerem ve sonradan Ozan ve Eren Elmali oldugu sürece hic bir bko olmaz. Hepsini al at. 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Belçika 4 Türkiye 0 0 0 Yanıtla
  • mustafa orhana mustafa orhana:
    Forveti varken devirmeye devam edersen ne kanatların ne demek diğer bölgelerin tam işler. Defans ta değişikliğe gitmesi şart italya maçında tel tel dökülüyor 0 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    BANKO BELÇİKA EN AZ 2-3 FARKLA YENER.BU KADRO NE YAHU.HALEN MERİH SALİH İSMAİL ABDÜL ZEKİ FALAN.KALEDEDE ALTAY ÜSTELİK.BU HOCA TAZMİNATNIN PEŞİNDE KESİN.KAFAYADA KOYMUŞ KEREMLE BARIŞI BİTİRİP GİDECEK. 0 0 Yanıtla
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