Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi - Son Dakika
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi

24.08.2022 11:06
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ağustos ayında Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,5 puan düşerek 168,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ağustos ayında Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,5 puan düşerek 168,3 oldu.

Merkez Bankası, 2022 yılının ağustos ayına dair FHGE verilerini bugün açıkladı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen veriler şöyle:

"AĞUSTOS AYINDA FHGE, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE GERİLEDİ: 2022 yılı ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,5 puan düşüş kaydederek 168,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

SON 3 AYDA HİZMETLERE OLAN TALEP ZAYIFLADI: İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre; son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin, bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendi.

2022 yılı ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe güven endeksleri, alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)', '65- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde bir önceki aya göre finansal hizmet faaliyetlerinde 3,4; sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 2,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetlerinde 22,0 puanlık azalış olduğu gözlendi."

YORUMLAR
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Tüketici güveni Ağustos ayında arttı Tüketici güveni Ağustos ayında arttı Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi Merkez Bankası, 16 şirkete faaliyet izni verdi
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sigorta, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta 3,5 Puan Geriledi - Son Dakika

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