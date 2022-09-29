Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 3 Milyar 934 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika
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Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 3 Milyar 934 Milyon Dolar Azaldı

29.09.2022 17:16
Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 3 Milyar 934 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; bankanın brüt rezervi, 23 Eylül’de biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; bankanın brüt rezervi, 23 Eylül'de biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında 110 milyar 804 milyon dolara geriledi. TCMB'nin açıkladığı veriler şöyle:

BRÜT REZERVLER 110 MİLYAR 804 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

"23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalarak 71 milyar 335 milyon dolar seviyesine geriledi. Brüt döviz rezervler, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesindeydi.

16 Eylül haftasında 39 milyar 914 milyon dolar olan altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolara düştü."

YORUMLAR
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Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın en düşük seviyesinde
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 3 Milyar 934 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 3 Milyar 934 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika
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