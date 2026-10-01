Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber - Son Dakika
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Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte kalan 5 işçiyi arama çalışmalarından acı haber geldi. Son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Edinilen bilgilere göre, göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarıldı. İki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

Kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi: "Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber
Kemal MemişoğluSağlık Bakanı3. SayfaManisaGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    sorumlular derhal bulunup hesap sorulmalıdır. 3 1 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    merak etme Hüseyin Devlet suçlu kim ise bulur cezasını keser. tabii ki bu olayda kasti veya ihmal var ise. işçilerden kaynaklı ise rabbim rahmet eylesin. 1 0
  • monşer null monşer null:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 3 0 Yanıtla
  • fightofgod29 fightofgod29:
    Allah rahmet eylesin kaza kader diyelim geçelim peki sorumlular? 301 madenci hayatını kaybetti bu ülkede peki sorumlular cezasını çekti mi bedeli ödendi mi? Madenciyi tekmeleyen adama makam mevki verildi maden sahipleri oralı bile olmadı o ölen 301 madencinin banka borcunu bile o dönem kalecilik yapan biri çıkıp ödedi yazıklar olsun size ve tüm sorumlulara 1 0 Yanıtla
  • mustafa aşkan mustafa aşkan:
    Bu olayın sorumlulugu kimde 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber - Son Dakika
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