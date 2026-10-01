Soma'da göçük yaşanan maden ocağından acı haber

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Edinilen bilgilere göre, göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise sağ olarak kurtarıldı. İki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son durumu açıkladı. Bakan Memişoğlu 1 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi: "Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan göçükte maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Göçükten kurtarılan 2 vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz hâlinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."