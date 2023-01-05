Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı

05.01.2023 17:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 2022'nin son haftasında bir önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolara çıkarttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 128 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı Altının gram fiyatı 1118 lira seviyesinden alıcı buluyor Altının gram fiyatı 1118 lira seviyesinden alıcı buluyor

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı - Son Dakika
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