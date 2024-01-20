 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'de 2019-2023 Döneminde Kapanan Her Bir Şirkete Karşılık Altı Şirket Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 2019-2023 Döneminde Kapanan Her Bir Şirkete Karşılık Altı Şirket Açıldı

Türkiye'de 2019-2023 döneminde kurulan şirket sayısı 570 bine yaklaşırken, kapanan şirketlerin yerine altı yeni şirket açıldı. Bu dönemde toplamda 563 bin 872 şirket faaliyete geçerken, 93 bin 838 şirket faaliyetini sonlandırdı. Limited şirketlerin en fazla kurulan şirket türü olduğu görüldü.

Türkiye\'de 2019-2023 Döneminde Kapanan Her Bir Şirkete Karşılık Altı Şirket Açıldı
20.01.2024 - 11:14,
Abone Ol

Türkiye'de 2019-2023 döneminde, kapanan her bir şirket yerine altı şirket açıldı.

AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde Türkiye'de kurulan şirket sayısı 570 bine yaklaştı.

2019'da 84 bin 102 şirket kurulurken, 2020'de bu sayı 101 bin 318'e çıktı. 2021'de kurulan şirket sayısı 109 bin 695 olarak kayıtlara geçerken 2022'de 140 bin 229 oldu. Kahramanmaraş depreminin yaşandığı geçen yıl ise kurulan şirket sayısında bir önceki yıla göre düşüş gözlendi. 2023'te 128 bin 528 yeni işletme faaliyete başladı.

Aynı dönem, kapanan şirketler açısından değerlendirildiğinde ise toplam 93 bin 838 şirketin faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2019'da kapanan şirket sayısı 13 bin 197 iken, bu sayı 2020'de 15 bin 366, 2021'de 16 bin 222, 2022'de 23 bin 170 ve 2023'te 25 bin 883 olarak hesaplandı.

Bu 5 yıllık dönemde toplam 563 bin 872 şirket faaliyete başlarken, 93 bin 838 şirket kapandı. Böylece 2019-2023 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 6 şirket faaliyete başladı.

En fazla limited şirket kuruldu

Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü.

Bu dönemde kurulan şirketlerin 489 bin 294'ü limited, 74 bin 483'ü anonim, 92'si kolektif şirket olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yabancı ortak sermayeli şirketlerin sayısı dalgalı bir seyir izledi. 2019'da 12 bin 634 yabancı ortaklı şirket kurulurken, 2020'de 10 bin 362, 2021'de 13 bin 445 ve 2022'de 20 bin 135 şirket faaliyet başlattı. 2023'te ise yabancı sermayeli şirket sayısı 12 bin 241 olarak hesaplandı. Bu dönemde kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı toplamı 68 bin 817 oldu.

Son 5 yılda kurulan ve kapanan şirket sayıları şu şekilde:

Kurulan Şirket

Kapanan Şirket

Kurulan/kapanan şirket oranı (yüzde)

2019

84.102

13.197

6,4

2020

101.318

15.366

6,6

2021

109.695

16.222

6,8

2022

140.229

23.170

6,1

2023

128.528

25.883

5,0

Toplam

563.872

93.838

6,0

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2019-2023 Döneminde Kapanan Her Bir Şirkete Karşılık Altı Şirket Açıldı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 2019-2023 Döneminde Kapanan Her Bir Şirkete Karşılık Altı Şirket Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement