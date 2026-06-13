Türkiye'de Ayran ve Yoğurt Üretiminde Rekor - Son Dakika
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Türkiye'de Ayran ve Yoğurt Üretiminde Rekor

13.06.2026 11:16
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2023'ün ilk 4 ayında ayran ve yoğurt üretimi rekor seviyeye ulaşarak artış gösterdi.

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.

2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu. 2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanToplam
202254.29955.43863.46954.554227.760
202361.41652.21661.54665.243240.421
202471.65768.60670.53078.630289.423
202575.28673.30670.22985.983304.803
202680.48778.30283.69696.027338.512
Yoğurt üretim miktarı (ton)

YılOcakŞubatMartNisanToplam
202286.40083.90295.77395.394361.469
202391.43482.58498.46188.611361.089
2024102.27998.429105.788104.656411.151
2025105.107103.020104.798110.863423.787
2026119.659110.599114.879125.691470.828

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Ayran ve Yoğurt Üretiminde Rekor - Son Dakika

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