Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-nisan döneminde 338 bin 512 ton, yoğurt üretimi de 470 bin 828 tonla rekor seviyeye ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti.
2022'nin ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 240 bin 421 tona ulaştı.
Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 289 bin 423 ton oldu. 2025'te 4 aylık üretimin 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona yükseldiği görüldü.
Böylece yılın ilk 4 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.
Yoğurt üretiminde de rekor
Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. 2022'nin ocak-nisan döneminde 361 bin 469 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 361 bin 89 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün ilk 4 ayında 411 bin 151 tona yükselirken geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 787 tona çıktı.
Yoğurt üretimi bu yılın 4 ayında 470 bin 828 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yüzde 30,2 oldu.
Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Toplam
|2022
|54.299
|55.438
|63.469
|54.554
|227.760
|2023
|61.416
|52.216
|61.546
|65.243
|240.421
|2024
|71.657
|68.606
|70.530
|78.630
|289.423
|2025
|75.286
|73.306
|70.229
|85.983
|304.803
|2026
|80.487
|78.302
|83.696
|96.027
|338.512
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Toplam
|2022
|86.400
|83.902
|95.773
|95.394
|361.469
|2023
|91.434
|82.584
|98.461
|88.611
|361.089
|2024
|102.279
|98.429
|105.788
|104.656
|411.151
|2025
|105.107
|103.020
|104.798
|110.863
|423.787
|2026
|119.659
|110.599
|114.879
|125.691
|470.828
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de Ayran ve Yoğurt Üretiminde Rekor - Son Dakika
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