Niğde'de barbunya hasadı başladı - Son Dakika
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Niğde'de barbunya hasadı başladı

03.10.2022 10:58

Türkiye'de barbunya ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı.

Türkiye'de barbunya ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Niğde'de hasat başladı.

Vali Mustafa Koç, Ovacık köyünde barbunya hasadına katılarak çiftçilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Traktöre binerek barbunya söken Koç, AA muhabirine, Niğde'nin önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Hasat sezonunun gelmesiyle her gün bir başka ürünün hasadını yaptıklarını belirten Koç, fasulye ve barbunyanın kent için önemli olduğunu vurguladı.

Vali Koç, son zamanlarda yapılan çalışmalarla kentin fasulye ve barbunya üretiminde Türkiye birincisi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler de her zaman bütün alanlarda olduğu gibi üreten çiftçilerimizin yanındayız. Devletimiz, hükümetimiz, gerek sulamayla gerek danışmanlıkla gerek prim destekleriyle gerek makine ekipman ve gerekse danışmanlık hizmetleriyle her zaman çiftçimizin yanında. Onları destekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. Allah onları kazadan, beladan korusun. Onlar ürettikçe mutlu oluyoruz. Onlar ürettikçe ilimiz büyüyor. İlimiz büyüdükçe ülkemiz büyüyor."

Niğde'nin toprak yapısı ve ikliminin fasulye üretimine elverişli olduğuna dikkati çeken Koç, alternatif tarım ürünlerindeki üretimde ve fiyatlardaki dalgalanmaların çiftçileri barbunya ve fasulyeye yönelttiğini ifade etti.

Ovacık köyü muhtarı Veli Ertuğ da köyde yaklaşık 25 bin ton barbunya hasat edildiğini anlatarak, "Bu yıl verimde biraz düşüklük var ama hem beyaz fasulyede hem de barbunyada fiyatlar güzel. Girdiler biraz pahalı ama fiyat da güzel olduğu zaman çiftçimizin yüzü güldü." dedi.

Köyde 80 dekarda barbunya üretimi yapan Mustafa Aksoy ise çevre illerdeki tüccarların bile barbunya almak için köye geldiklerine işaret etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de barbunya hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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