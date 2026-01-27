Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti

27.01.2026 13:26
Dünya genelinde lüks kozmetik denince akla gelen markalardan Pat McGrath Labs, ABD'nin Florida Güney Bölgesi'nde Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu. Ünlü markanın ürünleri Türkiye'de de satılıyordu.

Dünya çapında prestijli kozmetik ürünleriyle tanınan Pat McGrath Labs, ABD'nin Florida Güney Bölgesi'ne Chapter 11 iflas koruması başvurusu yaptı. Mahkeme kayıtlarına göre firma, 22 Ocak'ta yaptığı başvuruda tahmini 50–100 milyon dolar arasında borç ve varlık beyan etti. Başvuru kapsamında tedarikçiler için 426 bin 402 dolar, çalışan maaş ve hak edişleri için 689 bin 324 dolar acil ödeme talep edildi.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Marka, Ekim 2025'te 10. kuruluş yıl dönümünü kutlamıştı. 2018'de özel sermaye şirketi Eurazeo'dan aldığı 60 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolardan fazla değerlemeye ulaşan firma, sonraki dönemde yatırımcı çıkışları ve değer kaybı ile karşılaştı; bazı yatırımcıların iştiraki %88 oranında değer kaybına uğradı ve 2025'te portföylerinden çıkmayı planladıkları açıklandı.

SATIŞ SÜRECİ SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

İflas başvurusu, şirketin varlıklarını açık artırma ile satmayı planladığı sürecin hemen ardından geldi ve bu satış süreci süresiz olarak ertelendi. Markanın adımı, küresel lüks kozmetik pazarındaki zorlu koşullar ve değişen tüketici talepleriyle birlikte değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE DE SATILIYORDU

Pat McGrath Labs ürünleri daha önce Türkiye'de de çeşitli perakendecilerde ve çevrim içi satış kanallarında bulunuyordu ve marka, dünya genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı

