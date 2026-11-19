Türkiye'de dün günlük bazda 991 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 886 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 220 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 991 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 983 bin 207 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 40 megavatsaat elektrik ihracatı, 1215 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.