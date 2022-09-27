Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

27.09.2022 10:28
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 269 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 440 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 841 bin 365 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,4 ile ithal kömür ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 884 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 185 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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