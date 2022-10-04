Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.10.2022 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 773 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 773 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 900 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 621 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 773 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ithal kömür ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 446 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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