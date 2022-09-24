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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.09.2022 10:40
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 923 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.15'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 824 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 203 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 186 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 923 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 988 megavatsaat elektrik ihracatı, 20 bin 725 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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