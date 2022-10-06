Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.10.2022 10:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 461 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 743 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,12 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 99 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır! Zeren Spor Kulübü ilk maçına hazır! Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:50 İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek
10:40 Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz
10:30 Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu
10:28 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor
10:20 Metrobüste "yüksek sesle konuşma" kavgası! Yumrukların uçuştuğu kavga, kameralara yansıdı
10:16 İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı
10:03 Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak
09:52 Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu
09:35 Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak
09:34 Rusya'nın Harkiv'deki işkence odalarında korkunç deliller! Altın dişler, elektrik kabloları, cinsel ilişki oyuncakları ve birçok delil bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 11:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement