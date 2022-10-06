Türkiye'de dün günlük bazda 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 461 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 743 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 861 bin 802 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 838 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,12 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile ithal kömür ve yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 99 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.