Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.08.2022 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 149 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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