Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.09.2022 10:26
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 101 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 101 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 3 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 777 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 101 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 307 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 12,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 579 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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