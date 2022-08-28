Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.08.2022 10:18
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 145 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 961 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 145 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 961 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 646 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 949 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 145 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 961 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 732 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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