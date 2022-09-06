Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.09.2022 10:20
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 800 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 800 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 988 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 975 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 951 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 800 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 546 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 411 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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