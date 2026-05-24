Türkiye'de E-Ticarette İkinci El Satışlar Artışta

Türkiye'de geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751 bin 294'le gömlek, tutar bazında da 594,17 milyon lirayla cep telefonu öne çıktı.

AA muhabirinin "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülkedeki e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı.

e-Ticaret uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen ikinci el ürün satışındaki artış da dikkati çekti. Buna göre, yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan "sürdürülebilir e-ticaret" kapsamında 2024'te 9,8 milyar lira olan hacim, geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu ürünlere ilişkin işlem sayısı da bu dönemde 17,5 milyondan 23,6 milyona çıktı.

Bu alandaki eşya grupları incelendiğinde, adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751 bin 294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı.

Bu ürün grubunu 681 bin 697 ile "elbise ve abiye", 564 bin 906 ile pantolon takip etti. Pantolonun ardından 515 bin 771 ile ceket ve mont gelirken, e-ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da 443 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Hacim sıralamasında cep telefonu ilk sırada

İkinci el e-ticaret kapsamında satılan ürün grupları hacim olarak incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı.

Yenilenmiş ürünler hariç geçen yıl internette toplam 594,17 milyon lira değerinde ikinci el telefonu satıldı. Cep telefonu satışlarına ilişkin bu değer, toplam hacmin yaklaşık yüzde 6'sına denk geldi.

Hacim bazına satışta, cep telefonlarını ceket ve mont ürün grubu takip etti. Bu ürünlerde toplam hacim 524,22 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu ürünleri, 460,68 milyon lirayla elbise ve abiye, 424,71 milyon lirayla çanta ve 390,34 milyon lirayla ayakkabı takip etti.

Yenilenmiş ürün piyasasında da cep telefonları öne çıktı

Yenilenmiş ürün pazarını da büyük ölçüde cep telefonları satışının üstlendiği görüldü.

Bu kapsamda yüzde 16,3 ile "2021 model ve 128 gigabayt" cep telefonları ilk sırada yer aldı. Bu ürünü, yüzde 13,2 ile "2019 model ve 64 gigabayt" cep telefonları, yüzde 10,5 ile "2019 model ve 128 gigabayt" cep telefonları izledi.

Söz konusu üç modelin toplam hacim içerisindeki payı yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

Adet olarak ise "2019 model ve 64 gigabayt" cep telefonları yüzde 14,9 ile en yüksek işlem sayısına sahip oldu.