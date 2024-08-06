Türkiye'de Elektrik Tüketimi Temmuzda Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Tüketimi Temmuzda Yüzde 9 Arttı

Türkiye'de temmuz ayında sıcak havaların etkisiyle elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Sıcak havalara bağlı olarak klima kullanımı ve güneş-rüzgar enerjisi üretimindeki artış etkili oldu.

06.08.2024 11:18
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Türkiye'de elektrik tüketimi temmuzda sıcak havaların etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 34 milyar 225 milyon 819 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgiye göre, elektrik tüketiminde haziranda sıcak havalara bağlı artış temmuzda da devam etti.

Haziran ayını kavurucu havaların etkisinde geçiren Türkiye'de söz konusu durum geçen ay da devam etti. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisine göre, dünya genelinde 21 Temmuz Pazar günü kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceyle yakın tarihte küresel ölçekte "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti.

Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 22 Temmuz'da ise 17,15 dereceyle rekor tazeledi.

Türkiye'de bu dönemde sıcak havalara karşı soğutma ihtiyacına bağlı olarak klima kullanımı, elektrik tüketimini artıran etkenlerin başında geldi.

Temmuz ayı elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 34 milyar 225 milyon 819 bin kilovatsaat oldu.

Güneş ve rüzgardan elektrik üretiminde artış yüzde 30'un üzerinde

Öte yandan, Türkiye'de elektrikte kurulu kapasite 31 Temmuz 2023'te 107 bin 465 megavat iken, bu yılın temmuz sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3,4 artışla 111 bin 105 megavat olacak.

Bu dönemde, kurulu kapasitedeki artış da toplam üretime olumlu yansıdı. Sıcak havaların da etkisiyle elektrik üretimi yaklaşık yüzde 10 artışla 34 milyar 279 milyon 852 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Güneş ve rüzgarın elektrik üretimindeki payındaki artış dikkati çekti.

Güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 38,4 artışla 3 milyar 211 milyon 390 bin kilovatsaat, rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 34,5 artışla 4 milyar 128 milyon 383 bin kilovatsaat olarak hesaplandı.

Diğer kaynaklardan elektrik üretimi doğal gazda yüzde 14, taş kömüründe yüzde 14, linyitte yüzde 10 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Tüketimi Temmuzda Yüzde 9 Arttı - Son Dakika

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