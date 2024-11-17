Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 583 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 965 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 27 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 583 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 528??????? megavatsaat elektrik ihracatı, 219 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.