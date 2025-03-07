Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 231 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 586 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 560 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 256 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 231 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 586 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 824 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 180 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.