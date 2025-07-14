Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 982 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 736 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 303 megavatsaat ile saat 22.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 898 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 982 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 736 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 222 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 15 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.