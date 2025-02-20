Türkiye\'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 42 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 65 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 885 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 293 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 42 bin 301 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 29 bin 65 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 12,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 946 megavatsaat elektrik ihracatı, 710 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.