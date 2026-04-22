Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün 929 bin 701 MWh elektrik üretimi, 919 bin 728 MWh tüketim gerçekleşti. İhracat: 11.533 MWh.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 701 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 728 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 941 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 283 megavatsaatle 05.00'te yapıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile güneş santralleri ve yüzde 11,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 533 megavatsaat elektrik ihracatı, 1645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 10:50:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.