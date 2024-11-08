Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 986 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 480 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 449 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 951 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 986 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 16 bin 231 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.