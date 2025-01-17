Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 132 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 560 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 357 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 835 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 132 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri??????? ve yüzde 12 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 345 megavatsaat elektrik ihracatı, 643 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.