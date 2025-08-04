Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 482 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 94 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 571 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 994 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 987 bin 482 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,52 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,49 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,3 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 502 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.