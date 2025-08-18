Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 990 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 838 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 210 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 990 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 972 bin 876 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 752 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 167 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.