Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 211 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 788 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 171 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 211 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 467 megavatsaat elektrik ihracatı, 1174 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.