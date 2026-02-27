Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 41 bin 144 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 38 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 201 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 266 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 137 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 551 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.